Штаб «лимоновцев» в Петербурге обыскивали по уголовному делу о повреждении здания-памятника — адвокат

Обыски в штабе незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* и в квартире координатора петербургского отделения Андрея Песоцкого провели в рамках уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия. Об этом 13 апреля «Фонтанке» рассказал адвокат Алексей Калугин.



«Мне удалось попасть только сегодня к моему подзащитному Андрею Песоцкому. В данный момент мы только что вышли из 78-го отдела полиции после допроса по уголовному делу. Уголовное дело возбуждено в связи с порчей объекта культурного наследия в центре Петербурга в 2023 году. Нас как свидетелей пока допросили», — рассказал собеседник.



Речь идет о выявленном объекте культурного наследия — доме Лесникова на набережной канала Грибоедова, 18–20, дело возбуждено по статье 243 УК РФ.



Адвокат уточнил, как описано повреждение памятника: «переоборудование в границах помещения 8-Н по лицевому фасаду пятой световой оси оконного проема в дверной с изменением нижней отметки, а также замена оконного заполнения шестой световой оси объекта».



В ноябре 2023 года в ответ на запрос «Фонтанки» комитет по охране памятников сообщил, что за этим описанием кроется превращение в дверной проем шестого по счету окна, если считать со стороны канала Грибоедова, на первом этаже здания, на фасаде, который «смотрит» на Невский проспект.



Сотрудники охранного ведомства тогда провели проверку и выяснили, что работы проводятся несогласованно и незаконно, так как нарушается предмет охраны памятника. Известно, что помещение на тот момент принадлежало физическим лицам. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ. Максимальное наказание — 3 года лишения свободы.

«И активистов партии «Другая Россия» сейчас по нему (уголовному делу. — Прим. ред.) привлекают просто для того, чтобы запугать в отместку за проведение акции против неконтролируемой миграции. Других поводов для привлечения по этому делу активистов партии «Другая Россия»* я не вижу», — высказал мнение Калугин.

