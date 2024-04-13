    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.44eur99.73

    Штаб «лимоновцев» в Петербурге обыскивали по уголовному делу о повреждении здания-памятника — адвокат

    761
    1 комментарий

    Обыски в штабе незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* и в квартире координатора петербургского отделения Андрея Песоцкого провели в рамках уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия. Об этом 13 апреля «Фонтанке» рассказал адвокат Алексей Калугин.

    «Мне удалось попасть только сегодня к моему подзащитному Андрею Песоцкому. В данный момент мы только что вышли из 78-го отдела полиции после допроса по уголовному делу. Уголовное дело возбуждено в связи с порчей объекта культурного наследия в центре Петербурга в 2023 году. Нас как свидетелей пока допросили», — рассказал собеседник.

    Речь идет о выявленном объекте культурного наследия — доме Лесникова на набережной канала Грибоедова, 18–20, дело возбуждено по статье 243 УК РФ.

    Адвокат уточнил, как описано повреждение памятника: «переоборудование в границах помещения 8-Н по лицевому фасаду пятой световой оси оконного проема в дверной с изменением нижней отметки, а также замена оконного заполнения шестой световой оси объекта».

    В ноябре 2023 года в ответ на запрос «Фонтанки» комитет по охране памятников сообщил, что за этим описанием кроется превращение в дверной проем шестого по счету окна, если считать со стороны канала Грибоедова, на первом этаже здания, на фасаде, который «смотрит» на Невский проспект.

    Сотрудники охранного ведомства тогда провели проверку и выяснили, что работы проводятся несогласованно и незаконно, так как нарушается предмет охраны памятника. Известно, что помещение на тот момент принадлежало физическим лицам. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ. Максимальное наказание — 3 года лишения свободы.

    «И активистов партии «Другая Россия» сейчас по нему (уголовному делу. — Прим. ред.) привлекают просто для того, чтобы запугать в отместку за проведение акции против неконтролируемой миграции. Других поводов для привлечения по этому делу активистов партии «Другая Россия»* я не вижу», — высказал мнение Калугин.


    Адвокат пояснил, что ему на данный момент известны два места, где проходили обыски по этому уголовному делу: в квартире Песоцкого и в штабе партии.

    «В штаб меня не допустили, несмотря на то, что я приехал, у меня был ордер, Андрей находился в помещении, сотрудники центра «Э» отказались общаться, я даже принес им ключ. Но они демонстративно прямо перед моими глазами сказали, что уже поздно, и сломали дверь при помощи сотрудников МЧС», — добавил Калугин.

    Обыски в штабе петербургского отделения «лимоновцев» на Литовской улице начались поздно вечером 12 апреля.

    * Национал-большевистская партия (НБП) была запрещена летом 2007 года.

    Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но также безуспешно    .

    По теме

    Обыски
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close