    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, зап

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73
    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    В петербургском штабе «лимоновцев» проходит обыск

    710
    2 комментария

    В штабе незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* на Литовской улице в Петербурге проходят обыски. Об этом 12 апреля «Фонтанке» сообщил адвокат Алексей Калугин. По его словам, следственные действия начались около 23.00. Однако его самого не пускают в помещение. «Фиксируем недопуск», — сказал он. На основании чего проходит обыск, по словам адвоката, на данный момент неизвестно.

    ПоделитьсяПоделиться

    * Национал-большевистская партия (НБП) была запрещена летом 2007 года. Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но так же безуспешно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close