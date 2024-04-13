В петербургском штабе «лимоновцев» проходит обыск

В штабе незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* на Литовской улице в Петербурге проходят обыски. Об этом 12 апреля «Фонтанке» сообщил адвокат Алексей Калугин. По его словам, следственные действия начались около 23.00. Однако его самого не пускают в помещение. «Фиксируем недопуск», — сказал он. На основании чего проходит обыск, по словам адвоката, на данный момент неизвестно.
* Национал-большевистская партия (НБП) была запрещена летом 2007 года. Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но так же безуспешно.