Окно на Невском проспекте превратилось в дверь, а потом в уголовное дело

В здании-памятнике на углу Невского проспекта и канала Грибоедова неизвестные превратили окно в дверь. После проверки комитета по охране памятников (КГИОП) и прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Об этом в комитете «Фонтанке» рассказали 24 ноября.



Лишняя дверь появилась в доме П.Т. Лесникова по адресу: набережная канала Грибоедова, 18–20, литера А. Дверь прорубили на месте шестого по счету окна со стороны канала Грибоедова, в помещении 8-Н, пояснили в КГИОП. Делать это было незаконно, так как к предмету охраны здания в том числе относится и архитектурно-художественное решение фасадов, оконные проемы первого этажа, историческое местоположение, конфигурация с полуциркулярными завершениями, габариты, оформление; исторический материал (дерево), конструкция, цвет и рисунок расстекловки заполнений оконных проемов.

