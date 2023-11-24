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    Окно на Невском проспекте превратилось в дверь, а потом в уголовное дело

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    В здании-памятнике на углу Невского проспекта и канала Грибоедова неизвестные превратили окно в дверь. После проверки комитета по охране памятников (КГИОП) и прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Об этом в комитете «Фонтанке» рассказали 24 ноября.

    Лишняя дверь появилась в доме П.Т. Лесникова по адресу: набережная канала Грибоедова, 18–20, литера А. Дверь прорубили на месте шестого по счету окна со стороны канала Грибоедова, в помещении 8-Н, пояснили в КГИОП. Делать это было незаконно, так как к предмету охраны здания в том числе относится и архитектурно-художественное решение фасадов, оконные проемы первого этажа, историческое местоположение, конфигурация с полуциркулярными завершениями, габариты, оформление; исторический материал (дерево), конструкция, цвет и рисунок расстекловки заполнений оконных проемов.

    Сотрудники комитета в октябре провели проверку и установили, что в помещении проводятся несогласованные работы. Собственникам помещения (ими являются физические лица), КГИОП направил предостережение, в суд — заявление запрете собственникам проводить строительные работы и об обязании владельцев привести помещение в порядок.

    Также комитет направил в полицию заявление по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 243, частью 1 статьи 330 УК РФ (о повреждении памятника и самоуправстве), и о пресечении противоправных деяний.

    В свою очередь, прокуратура Петербурга сообщила в своем телеграм-канале, что по итогам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ.

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