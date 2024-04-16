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    Кадыров: командир «Ахмата» Алаудинов назначен замначальника по военно-политической работе Минобороны

    1999
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    Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны России. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил глава Республики Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на указ президента РФ.

    «Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — сказано в посте.

    Также Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.

    Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вместе с тремя тысячами бывших бойцов «Вагнера» вступят в спецназ «Ахмат».

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