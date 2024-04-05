Кадыров: три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» с «Ратибором» вступят в «Ахмат»

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вместе с 3 тысячами бывших бойцов «Вагнера» вступят в спецназ «Ахмат». Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, решение принято после успешных переговоров командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер». Переговоры проводились по поручению Кадырова.



«Ни для кого не секрет, что бойцы ЧВК «Вагнер» известны своей высокой эффективностью. В ходе специальной военной операции они проявили себя как очень боеспособные воины, способные успешно выполнять сложнейшие задачи в условиях повышенной опасности. Их доблесть и отвага не подвергаются сомнению», — говорится в посте Кадырова.

