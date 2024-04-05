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    Кадыров: три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» с «Ратибором» вступят в «Ахмат»

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    14 комментариев

    Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вместе с 3 тысячами бывших бойцов «Вагнера» вступят в спецназ «Ахмат». Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, решение принято после успешных переговоров командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер». Переговоры проводились по поручению Кадырова.

    «Ни для кого не секрет, что бойцы ЧВК «Вагнер» известны своей высокой эффективностью. В ходе специальной военной операции они проявили себя как очень боеспособные воины, способные успешно выполнять сложнейшие задачи в условиях повышенной опасности. Их доблесть и отвага не подвергаются сомнению», — говорится в посте Кадырова.

    Минобороны РФ выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения.

    Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто принял решение о вступлении в спецназ «Ахмат».

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    АхматЧВК ВагнерРамзан Кадыров
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    Комментарии 14

    Гость06 Апр 2024 в 01:46
    Увы , Евгений Викторович , вы сами прекрасно знаете , что здесь все очень хорошо продаются и покупаются . Печально .
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 00:50
    Простите за нескромный вопрос - им обрезание сделают?
    +0−0
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