Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном морского судна MCS Aries в субботу, вышел на связь с семьей. Об этом рассказала его супруга Мария в беседе с 72.RU в воскресенье, 14 апреля.

Тимофею 38 лет, он ходит в международные рейсы больше 15 лет и ранее в подобных ситуациях не оказывался. По словам Марии, о захвате судна и судьбе мужа она узнала от крюингового агентства. «Был комментарий от крюингового агентства, где он работает, что с экипажем все хорошо, все живы-здоровы. То есть их не трогают, и они продолжают обеспечивать работу судна и ждут вот эти самые переговоры, видимо, с владельцем судна и вот этой стороной, которая в Иране», — рассказала Мария. В попытках найти супруга женщина также обратилась в МИД. Там ей сообщили, что направили запросы Ирану.