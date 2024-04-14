    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.73

    Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

    2577
    4 комментария

    Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном морского судна MCS Aries в субботу, вышел на связь с семьей. Об этом рассказала его супруга Мария в беседе с 72.RU в воскресенье, 14 апреля.

    Тимофею 38 лет, он ходит в международные рейсы больше 15 лет и ранее в подобных ситуациях не оказывался. По словам Марии, о захвате судна и судьбе мужа она узнала от крюингового агентства. «Был комментарий от крюингового агентства, где он работает, что с экипажем все хорошо, все живы-здоровы. То есть их не трогают, и они продолжают обеспечивать работу судна и ждут вот эти самые переговоры, видимо, с владельцем судна и вот этой стороной, которая в Иране», — рассказала Мария. В попытках найти супруга женщина также обратилась в МИД. Там ей сообщили, что направили запросы Ирану.

    В разговоре с «Известиями» Мария рассказала, что муж позвонил ей с неизвестного номера, поговорил восемь секунд, после чего связь прервалась. «Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни», — сказала она.

    В субботу днем стало известно, что в Ормузском проливе спецназ Ирана захватил судно, которое принадлежит израильскому бизнесмену. В Иерусалиме заявили, что это «пиратская операция преступного режима». Позднее в посольстве России в Тегеране заявили, что выясняют детали нахождения россиянина на борту судна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Тимофей КолчановMCS AriesИранЗахват судна
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close