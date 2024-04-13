Иран атаковал Израиль. Что известно на данный момент

Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом 13 апреля в ходе специального заявления сообщил глава пресс-служба ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.



БПЛА, по оценке Центрального командования вооруженных сил Израиля, достигнут территории страны между 5 и 7 часами утра воскресенья, 14 апреля. Хагари добавил, что нет данных о том, готов ли Иран применить баллистические ракеты, однако применить их готов ЦАХАл. Также иранские СМИ сообщили о запуске второй волны беспилотников