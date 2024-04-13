    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73

    Война на Ближнем Востоке

    Иран атаковал Израиль. Что известно на данный момент

    13956
    30 комментариев
    Фото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/ ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом 13 апреля в ходе специального заявления сообщил глава пресс-служба ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.

    БПЛА, по оценке Центрального командования вооруженных сил Израиля, достигнут территории страны между 5 и 7 часами утра воскресенья, 14 апреля. Хагари добавил, что нет данных о том, готов ли Иран применить баллистические ракеты, однако применить их готов ЦАХАл. Также иранские СМИ сообщили о запуске второй волны беспилотников

    Русскоязычный телеканал «Канал 9 Израиль» сообщил, что БПЛА будут лететь до Израиля около 7 часов.

    Менее чем за час до известий о начале атаки появилась информация, что Израиль привел в полную боеготовность системы обороны и нападения Военно-воздушных сил страны, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

    Арабский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» передал, что до особого распоряжения властей закрыто воздушное пространство Ирана.

    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна готова как к обороне, так и к нападению в случае к иранской атаки.

    Аэропорт Бен-Гуриона будет закрыт в ночь на 14 апреля в течение трех часов, а воздушное пространство над Израилем — с 00:30 до 07:00 часов. Также о закрытии воздушного пространства из-за ожидаемого нападения заявила Иордания.

    В Вашингтон, прервав отдых, вернулся Джозеф Байден. Президент США проводит экстренное совещание из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее днем стало известно, что в Ормузском проливе спецназ Ирана захватил судно, которое принадлежит израильскому бизнесмену. В Иерусалиме заявили, что это «пиратская операция преступного режима».

    Фото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/ ТАСС

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ИранИзраильВооруженный конфликт
    ЛАЙК12
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close