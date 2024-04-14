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    Посольство выясняет детали нахождения российского моряка на борту задержанного Ираном судна

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    Посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения гражданина России на борту морского судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе в субботу.

    «<…> выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского диппредставительства 14 апреля.

    Кроме того, в посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с родственниками российского моряка.

    Ранее днем стало известно, что в Ормузском проливе спецназ Ирана захватил судно, которое принадлежит израильскому бизнесмену. В Иерусалиме заявили, что это «пиратская операция преступного режима». Подробнее о том, что происходило после, читайте здесь.

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