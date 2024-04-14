Посольство выясняет детали нахождения российского моряка на борту задержанного Ираном судна

Посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения гражданина России на борту морского судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе в субботу.



«<…> выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского диппредставительства 14 апреля.



Кроме того, в посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с родственниками российского моряка.

