Посольство выясняет детали нахождения российского моряка на борту задержанного Ираном судна

Посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения гражданина России на борту морского судна MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе в субботу.
«<…> выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т. С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского диппредставительства 14 апреля.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с родственниками российского моряка.
Ранее днем стало известно, что в Ормузском проливе спецназ Ирана захватил судно, которое принадлежит израильскому бизнесмену. В Иерусалиме заявили, что это «пиратская операция преступного режима». Подробнее о том, что происходило после, читайте здесь.