Иран запустит по Израилю баллистические ракеты. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

На Израиль летят десятки дронов-камикадзе и крылатых ракет, передает иранский телеканал Press TV заявление КСИР. Иран анонсировал запуск баллистических ракет. СМИ пишут, что крылатые ракеты уже запущены, однако подчеркивают, что информация является неподтвержденной.
Общее количество запущенных дронов уже исчисляется сотнями. Называются цифры от 400 до 700 единиц. По данным СМИ, беспилотники по Израилю были запущены не только с территории Ирана, но и других стран, в частности, с юга Ливана.
Минобороны Ирана заявило: «Любая страна, которая откроет свою территорию или воздушное пространство для атак Израиля по Ирану, получит наш прямой ответ».
Корреспондент израильского 11-го канала сообщает, что по словам неназванного источника, ряд дружественных арабских стран сообщили о готовности и намерении перехватывать иранские ракеты и беспилотники, запущенные в сторону Израиля. Об этом пишет тель-авивский журналист Михаил Гуревич. Свое воздушное пространство для ВВС Израиля открыла Иордания. Власти страны ввели режим ЧП. Египет заявил о готовности применить ПВО против иранских ракет и БПЛА, в случае, если они пересекут границу.
Иранский канал Press TV заявил: израильские системы ПВО подверглись кибератакам.
Военно-воздушные силы Израиля в ответ атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане. Кроме того, в телеграм-каналах, освещающих конфликт, начали публиковать сообщения без ссылки на источники о прогремевших в Тегеране взрывах, позже появилась информация, что это был неудачный запуск ракет. Данные не являются подтвержденными.
Официальный представитель ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэль Хагари заявил: «Мы внимательно следим за иранскими дронами-убийцами, направляющимися в Израиль и отправленными Ираном. Это серьезная и опасная эскалация. Наши оборонительные и наступательные возможности находятся на самом высоком уровне готовности перед этим крупномасштабным нападением со стороны Ирана».
Он добавил, что израильская армия вместе со своими партнерами действует в полную силу. Также сообщается, что ВВС Израиля и США начали перехватывать иранские БПЛА-камикадзе над Сирией и Иорданией.
К странам, которые закрыли воздушное пространство, присоединился Ливан, передает телеканал Al Jadeed.
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