Иран запустит по Израилю баллистические ракеты. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

На Израиль летят десятки дронов-камикадзе и крылатых ракет, передает иранский телеканал Press TV заявление КСИР. Иран анонсировал запуск баллистических ракет. СМИ пишут, что крылатые ракеты уже запущены, однако подчеркивают, что информация является неподтвержденной .

Общее количество запущенных дронов уже исчисляется сотнями. Называются цифры от 400 до 700 единиц. По данным СМИ, беспилотники по Израилю были запущены не только с территории Ирана, но и других стран, в частности, с юга Ливана.

Минобороны Ирана заявило: «Любая страна, которая откроет свою территорию или воздушное пространство для атак Израиля по Ирану, получит наш прямой ответ».

Корреспондент израильского 11-го канала сообщает, что по словам неназванного источника, ряд дружественных арабских стран сообщили о готовности и намерении перехватывать иранские ракеты и беспилотники, запущенные в сторону Израиля. Об этом пишет тель-авивский журналист Михаил Гуревич. Свое воздушное пространство для ВВС Израиля открыла Иордания. Власти страны ввели режим ЧП. Египет заявил о готовности применить ПВО против иранских ракет и БПЛА, в случае, если они пересекут границу.