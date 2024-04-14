В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по целям в Израиле.
Ливанская «Хезболла» заявляет об уничтожении штаба противовоздушной и противоракетной обороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах десятками ракет «Катюша», передает Иракское агентство новостей.
ВВС США и Великобритании наносят удары по объектам хуситов в Йемене, передают израильские СМИ.
Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, сообщает New York Times.
Иордания также запускает ракеты-перехватчики со своей территории.
При этом в небе над Ближним Востоком практически не осталось гражданских самолетов. Кроме самолета, следующего из Лондона в Кувейт.
Кадры, распространяемые Иранским информационным агентством IRNA:
Напомним, удар по Израилю в Иране называют ответом на ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в котором погибло несколько человек.
Ливанская «Хезболла» начала ракетный обстрел северных районов Израиля. «Хезболла» заявляет, что по ПВО Израиля на Голанских высотах выпущены десятки ракет.
Ранее сообщалось, что хуситы в Йемене также запустили БПЛА в направлении Эйлата.
❗️Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах
Целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты. С таким утверждением выступил телеканал ABC со ссылкой на источник.
Как отмечает телеканал, первые дроны приблизятся к Израилю на час раньше, чем ожидалось, в 01:00 по местному времени (совпадает с московским).