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    Война на Ближнем Востоке

    Иран ударил по Израилю. Израиль ответил. На Ближнем Востоке — война

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    Фото: wildpixel/ IStock

    В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по целям в Израиле.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Ливанская «Хезболла» заявляет об уничтожении штаба противовоздушной и противоракетной обороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах десятками ракет «Катюша», передает Иракское агентство новостей.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    ВВС США и Великобритании наносят удары по объектам хуситов в Йемене, передают израильские СМИ.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, сообщает New York Times.

    Иордания также запускает ракеты-перехватчики со своей территории.

    При этом в небе над Ближним Востоком практически не осталось гражданских самолетов. Кроме самолета, следующего из Лондона в Кувейт.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Кадры, распространяемые Иранским информационным агентством IRNA:

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Напомним, удар по Израилю в Иране называют ответом на ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в котором погибло несколько человек.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Ливанская «Хезболла» начала ракетный обстрел северных районов Израиля. «Хезболла» заявляет, что по ПВО Израиля на Голанских высотах выпущены десятки ракет.

    Ранее сообщалось, что хуситы в Йемене также запустили БПЛА в направлении Эйлата.

    Фото: wildpixel/ IStock
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    ❗️Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах

    Фото: wildpixel/ IStock
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    Целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты. С таким утверждением выступил телеканал ABC со ссылкой на источник.

    Как отмечает телеканал, первые дроны приблизятся к Израилю на час раньше, чем ожидалось, в 01:00 по местному времени (совпадает с московским).

    Фото: wildpixel/ IStock

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