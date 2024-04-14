Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Израиль, Ирак и Иорданию

Полеты, которые были временно приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Израиля, Ирака и Иордании, возобновлены к утру 14 апреля.
Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс в Хургаду, который должен был вылететь в 01:15, готовится к вылету на 9 утра. Борт в Дубай вылетит вместо 03:10 в 11:00.
Рейс из Пулково в Хургаду вместо 01:50 отправится в 10 часов утра.
Остальные полеты, судя по табло, совершались по расписанию.
Сервис flightradar24 показывает, что полеты над Израилем возобновлены.
В ночь на 14 апреля Иран начал атаку на Израиль. По данным СМИ, запущены десятки дронов-камикадзе и крылатые ракеты. О том, что известно к утру, читайте в материале «Фонтанки».
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