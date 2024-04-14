Российским авиакомпаниям запретили полёты в Ирак, Израиль и Иорданию

Росавиация временно запретила российским авиакомпаниям полёты в Израиль, Ирак и Иорданию, а также использование воздушного пространства над этими странами до снятия ограничений.



Как уточняют в Росавиации, решение принято в связи с сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства над странами до утра 14 апреля по московскому времени.