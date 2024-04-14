Российским авиакомпаниям запретили полёты в Ирак, Израиль и Иорданию

Росавиация временно запретила российским авиакомпаниям полёты в Израиль, Ирак и Иорданию, а также использование воздушного пространства над этими странами до снятия ограничений.
Как уточняют в Росавиации, решение принято в связи с сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства над странами до утра 14 апреля по московскому времени.
В «Аэрофлоте» уже сообщили, что не выполняют рейсы над воздушным пространством Ирака, Иордании и Израиля.
ТАСС пишет, что изменение в расписание полётов также вносит базирующаяся в Дубае Flydubai. По данным онлайн-табло Пулково, рейс этой авиакомпании в Дубай отправлен по расписанию — в 00:33.
В ночь на 14 апреля Иран начал атаку Израиля. По данным СМИ, запущены десятки дронов-камикадзе и крылатые ракеты, при этом беспилотники летят не только с территории Ирана, но и других стран, в частности, с юга Ливана.