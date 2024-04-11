«Это не запуск праздничного фейерверка». Ракета «Ангара» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»

В 2028 году ракета-носитель «Ангара-А5» должна доставить в космос пилотируемый корабль. Также планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.

«Разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем « Ангара-А5 », доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы», — сказано в сообщении Роскосмоса.

С космодрома Восточный на орбиту выведен малый спутник «Гагаринец», его доставила тяжелая ракета « Ангара-А5 ». Об этом 1 1 апреля сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Напомним, ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой успешно стартовала с космодрома Восточный 11 апреля — с третьей попытки.

Пуск дважды переносили на сутки прямо перед стартом. В первый раз «Ангару» не смогли запустить 9 апреля. Тогда пуск был автоматически отменен за две минуты до старта, причиной был назван сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо. Во время второй попытки, 10 апреля, произошел сбой в системе контроля запуска двигателя.

«Это были тяжелые три дня — это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная тяжелая работа», — подвел итог первого запуска «Ангары» с космодрома Восточный глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

