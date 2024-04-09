Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменен перед стартом

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный 9 апреля отменен перед стартом. Это следует из онлайн-трансляции Роскосмоса. По предварительным данным, пуск отложен как минимум на сутки.

Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск.

Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает ТАСС. Пуском 9 апреля планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный.