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    Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменен перед стартом

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    Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный 9 апреля отменен перед стартом. Это следует из онлайн-трансляции Роскосмоса. По предварительным данным, пуск отложен как минимум на сутки.

    Автор: Роскосмос ТВ / YouTube

    «Выдана команда «отбой пуска». Руководителям работ — подготовиться к стоянке 24 часа», — прозвучала команда.

    Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск.

    Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает ТАСС. Пуском 9 апреля планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный.

    Планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году, напоминает РИА Новости.

    Напомним, 21 марта за 20 секунд до старта был отменен запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур с тремя космонавтами на борту. Позже в Роскосмосе назвали причину — произошла просадка напряжения химического источника тока. Запуск успешно осуществили через двое суток.

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