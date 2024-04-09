Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменен перед стартом

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Автор: Роскосмос ТВ / YouTube
«Выдана команда «отбой пуска». Руководителям работ — подготовиться к стоянке 24 часа», — прозвучала команда.
Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск.
Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает ТАСС. Пуском 9 апреля планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный.
Планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году, напоминает РИА Новости.
Напомним, 21 марта за 20 секунд до старта был отменен запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур с тремя космонавтами на борту. Позже в Роскосмосе назвали причину — произошла просадка напряжения химического источника тока. Запуск успешно осуществили через двое суток.