Старт отменили за 20 секунд. В NASA заявили, что двигатели ракеты на Байконуре не включились вовремя

Пуск «Союза МС-25» к МКС на ракете «Союз-2.1а» с Байконура был отменён примерно за 20 секунд до назначенного времени старта. Об этом 21 марта сообщили в NASA, передает РИА Новости.

Также названа причина отмены — в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что двигатели ракеты «не включились в положенное время».