Старт отменили за 20 секунд. В NASA заявили, что двигатели ракеты на Байконуре не включились вовремя

Пуск «Союза МС-25» к МКС на ракете «Союз-2.1а» с Байконура был отменён примерно за
Также названа причина отмены — в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что двигатели ракеты «не включились в положенное время».
В составе экипажа «Союз МС-25» были две женщины — Марина Василевская (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США), а также россиянин Олег Новицкий. Предполагалось, что американка проведет на МКС 1
Напомним, об отмене пуска ракеты с кораблём «Союз МС-25» к МКС первыми узнали зрители трансляции «Роскосмоса», которую госкорпорация вела с космодрома Байконур.
Запуск должен был состояться в 16:21:19 мск. Однако всё пошло не по плану.
«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — услышали зрители.
Вторая попытка запуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» намечена на субботу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.