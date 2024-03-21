    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.69eur100.61

    На Байконуре отменили запуск российского корабля «Союз МС-25». Он должен был лететь на МКС

    7429
    3 комментария

    Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменён, об этом первыми узнали зрители трансляции «Роскосмоса», которую госкорпорация вела 21 марта с космодрома «Байконур».

    Запуск должен был состояться в 16:21:19 мск. Однако все пошло не по плану.

    «Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — услышали зрители.

    Перед стартом, судя по трансляции в телеграм-канале госкорпорации, все шло штатно, за пару часов до назначенного времени глава «Роскосмоса» Юрий Борисов дал напутствие Марине Василевской (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США) — попросил их «приглядывать» за единственным мужчиной в экипаже Олегом Новицким (Россия).

    «Вы там за мужчиной приглядывайте. Чтобы он на все правильные кнопки нажимал», — сказал Борисов женщинам-космонавтам на предстартовой пресс-конференции.

    Планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля. Американка Дайсон по соглашению о «перекрестных полетах» должна была пробыть в космосе 186 суток.

    Марина Василевская должна была стать первой участницей космического полета от Белоруссии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БайконурОтмена пуска космического корабля
    ЛАЙК7
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close