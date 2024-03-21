На Байконуре отменили запуск российского корабля «Союз МС-25». Он должен был лететь на МКС

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменён, об этом первыми узнали зрители трансляции «Роскосмоса», которую госкорпорация вела 21 марта с космодрома «Байконур».
Запуск должен был состояться в 16:21:19 мск. Однако все пошло не по плану.
«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — услышали зрители.
Перед стартом, судя по трансляции в телеграм-канале госкорпорации, все шло штатно, за пару часов до назначенного времени глава «Роскосмоса» Юрий Борисов дал напутствие Марине Василевской (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США) — попросил их «приглядывать» за единственным мужчиной в экипаже Олегом Новицким (Россия).
«Вы там за мужчиной приглядывайте. Чтобы он на все правильные кнопки нажимал», — сказал Борисов женщинам-космонавтам на предстартовой пресс-конференции.
Планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля. Американка Дайсон по соглашению о «перекрестных полетах» должна была пробыть в космосе 186 суток.
Марина Василевская должна была стать первой участницей космического полета от Белоруссии.