На Байконуре отменили запуск российского корабля «Союз МС-25». Он должен был лететь на МКС

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменён, об этом первыми узнали зрители трансляции «Роскосмоса», которую госкорпорация вела 21 марта с космодрома «Байконур».



Запуск должен был состояться в 16:21:19 мск. Однако все пошло не по плану.



«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — услышали зрители.



Перед стартом, судя по трансляции в телеграм-канале госкорпорации, все шло штатно, за пару часов до назначенного времени глава «Роскосмоса» Юрий Борисов дал напутствие Марине Василевской (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США) — попросил их «приглядывать» за единственным мужчиной в экипаже Олегом Новицким (Россия).

