Роскосмос: запуск «Ангары» на космодроме Восточный остановила автоматика

Запуск ракеты «Ангара-А5» за две минуты до старта остановила автоматика, заявил 9 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах», — сказал Борисов.



Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск.



Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуском 9 апреля планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный.

