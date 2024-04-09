Роскосмос: запуск «Ангары» на космодроме Восточный остановила автоматика

Запуск ракеты «Ангара-А5» за две минуты до старта остановила автоматика, заявил 9 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов.
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах», — сказал Борисов.
Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск.
Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуском 9 апреля планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный.
Как заявил глава Роскосмоса, предварительно пуск «Ангары» может состояться завтра, 10 апреля.
Планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.