В Кремле заявили, что РФ открыта к переговорам по Украине

Переговорный процесс по Украине без России проводить бессмысленно, Москва готова к диалогу. Такое мнение 11 апреля высказал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли РФ бесперспективными переговоры по Украине.
«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что для Москвы этот процесс является предпочтительным для решения собственных задач.
Также Песков отметил, что ситуация с момента, когда два года назад в Стамбуле российская и украинская делегации провели переговоры, изменилась — и это необходимо принимать во внимание при любых переговорах.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине в середине июня. К мероприятию должны присоединиться представители 80–100 стран. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне сообщал, что Россия не получала приглашения для участия в саммите. По его словам, эта мирная конференция является для России неприемлемой, поскольку не учитывает российские интересы.