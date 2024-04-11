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    Спецоперация на Украине

    В Кремле заявили, что РФ открыта к переговорам по Украине

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    4 комментария

    Переговорный процесс по Украине без России проводить бессмысленно, Москва готова к диалогу. Такое мнение 11 апреля высказал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли РФ бесперспективными переговоры по Украине.

    «Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что для Москвы этот процесс является предпочтительным для решения собственных задач.

    Также Песков отметил, что ситуация с момента, когда два года назад в Стамбуле российская и украинская делегации провели переговоры, изменилась — и это необходимо принимать во внимание при любых переговорах.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине в середине июня. К мероприятию должны присоединиться представители 80–100 стран. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне сообщал, что Россия не получала приглашения для участия в саммите. По его словам, эта мирная конференция является для России неприемлемой, поскольку не учитывает российские интересы.

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    Дмитрий ПесковКремльПереговорыУкраинаШвейцария

    Комментарии 3

    Карабас Барабас11 Апр 2024 в 14:19
    РФ открыта к переговорам по Украине.
    Только Киев отдайте и обещайте жить как мы вам укажем.
    +2−2
    Pilat11 Апр 2024 в 14:06
    Какие могут быть переговоры с наследниками шухевича и К?
    +0−3
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