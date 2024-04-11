В Кремле заявили, что РФ открыта к переговорам по Украине

Переговорный процесс по Украине без России проводить бессмысленно, Москва готова к диалогу. Такое мнение 11 апреля высказал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли РФ бесперспективными переговоры по Украине.

«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что для Москвы этот процесс является предпочтительным для решения собственных задач.

Также Песков отметил, что ситуация с момента, когда два года назад в Стамбуле российская и украинская делегации провели переговоры, изменилась — и это необходимо принимать во внимание при любых переговорах.