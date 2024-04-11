Прекращено дело в отношении замдиректора Водоканала Петербурга

Дело в отношении замдиректора Водоканала Петербурга Вадима Чернышова прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает 11 апреля 47news. СК, напомним, вменял ему превышение должностных полномочий при выборе компании для уборки территории Водоканала, фигурировала сумма около 500 миллионов рублей.



По данным издания, дело прекратили одним днем. «Практика говорит, что этому предшествовал сигнал из Центрального аппарата», — отмечается в публикации. Показаний (не в пользу фигуранта) свидетели не меняли, сам он с самого начала отказался от сотрудничества.

