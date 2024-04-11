Прекращено дело в отношении замдиректора Водоканала Петербурга

Дело в отношении замдиректора Водоканала Петербурга Вадима Чернышова прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает 11 апреля 47news. СК, напомним, вменял ему превышение должностных полномочий при выборе компании для уборки территории Водоканала, фигурировала сумма около 500 миллионов рублей.
По данным издания, дело прекратили одним днем. «Практика говорит, что этому предшествовал сигнал из Центрального аппарата», — отмечается в публикации. Показаний (не в пользу фигуранта) свидетели не меняли, сам он с самого начала отказался от сотрудничества.
Чернышова задержали 15 января, арестовали 17 января, вменив «превышение должностных полномочий», а уже через несколько дней выпустили. По ранней версии следствия, он повлиял на конкурсную комиссию, где выбрали поставщика услуг по уборке территории, но не компанию, предложившую меньшую цену за услугу. По данным «Фонтанки», он не только не признавал вину, но и настаивал, что все его действия как руководителя были категорически правомерны.
Летом 2022 года по ходатайству ГСУ ГУ МВД арестовали бывшего генерального директора Водоканала Александра Данилова. А через 19 дней его не только срочно выпустили из следственного изолятора, но и реабилитировали.
В январе 47news рассказывали о возбуждении серии дел по сотрудникам, занимавшихся выдачей техусловий для застройщиков. В прошлом году был оглашен приговор одному из руководителей Водоканала по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены». В 2022-м в Водоканале проводили серию обысков.