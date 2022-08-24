Подбираются к Константину Голощапову. Тему Водоканала накрыла вторая волна обысков

Экономическая полиция Петербурга проводит 15 обысков у сотрудников Водоканала и важного подрядчика — компании «Нострум». Все потревоженные — служащие второго плана, но «Фонтанка» подозревает истинные намерения следствия.

Утром 24 августа оперативники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зашли с обысками по 15 адресам работников Водоканала и компании «Нострум» — одного из крепких подрядчиков. По информации «Фонтанки», силовики работают по уголовному делу, о котором недавно сообщало наше издание.

Массовые обыски по этому делу прошли в конце июня, были задержаны четверо, среди них — бывший директор Водоканала Евгений Целиков и экс-глава Центра госэкспертизы Владислав Еремин. Нескольким фигурантам вменяют крупное мошенничество, связанное с компанией «Нострум»: следствие считает, что ей обеспечивали получение контрактов с Водоканалом и «Ленэнерго», цены завышались, подавались недостоверные данные о выполнении работ, средства обвиняемые распределяли между собой. По данным «Фонтанки», сегодняшние мероприятия несут в себе два смысла. Первый — явный. При расследовании больших экономических дел редко можно провести все обыски при реализации, всегда остается что-то «на потом». Но в нашем случае есть и подводные течения.

Как известно, важная петербургская фигура — Константин Голощапов, вливший не только на подряды Водоканала, но и на православную жизнь Петербурга, уехал за границу за пару дней до первых обысков (в том числе и в его столичной квартире). При первой волне удивлял не столько масштаб следственного наступления, сколько статус фигурантов. Помимо названных, оперативники зашли в квартиры одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов Константина Голощапова, а также известного предпринимателя Камилла Магеррамова (оба успели перед этим покинуть Россию). При этом если фамилия Магеррамова фигурировала в ходатайствах следствия, то Голощапов там не упоминался. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Сегодня же он формально никто в этом уголовном деле — не свидетель, не подозреваемый. Соответственно, официально его никто и не ищет. Но в случае, если доставленные с этих 15 обысков расскажут о нем что-то интересное, его статус может измениться.