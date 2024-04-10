Фото: в Оренбурге Урал за ночь поднялся на полметра — до 978 см. Спасатели успели к людям, которые приехали покормить коз и чуть не утонули

Ночью 10 апреля Урал у Оренбурга поднялся почти на полметра, а за минувшие сутки - на 81 сантиметр. К утру уровень воды достиг 978 сантиметров. По прогнозу гидрологов, сегодня вода прибавит еще 30-70 сантиметров. Затопленных территорий в городе всё больше, только за ночь было подтоплено более 300 домовладений. Всю ночь там дежурили оперативные службы, сообщает городская администрация.

Первый заместитель Главы Оренбурга Алексей Кудинов прибыл в микрорайон Заречный, где вода подошла вплотную к домам. Ночью там эвакуировали 10 человек, проживающих в СНТ.



«Жители выезжают потихоньку сами, кому требуется - оказываем помощь. Продолжаем эвакуацию горожан, которые до настоящего момента не решались покинуть свои домовладения», - рассказывает Кудинов.



«Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ», - добавил чиновник.

Он просит не ждать критической ситуации и заблаговременно покидать дома: в городе достаточно пунктов временного размещения, где людей обеспечивают всем необходимым, в том числе горячей едой.

По данным "Росводоканала Оренбурга", из-за подтопления трансформаторной подстанции в четырех поселках на территории города отключают водоснабжение.



Вчера в одном из СНТ в Зауральной части Оренбурга, за микрорайоном Заречный, (передвижение там возможно только на лодках) сотрудники городской аварийно-спасательной службы провели спасательную операцию.

«Продвигаясь вглубь подтопленного поселка, они увидели двух оренбуржцев, которые звали на помощь и из последних сил держались на плаву. Жители приехали покормить коз, их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть», - рассказывают в городской администрации.



Спасатели подоспели вовремя. Мужчина и женщина, терпящие бедствие, были спасены.



Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 8 сантиметров, в настоящее время ее уровень составляет 813 см при опасном значении в 870 см, отмечается в сообщении оренбургской администрации. В Кургане уровень воды в реке Тобол, по данным властей, за сутки вырос на 23 сантиметра, достигнув 357 сантиметров. Движение по части дорог перекрыли для беспрепятственной доставки грунта для укрепления дамбы.

В Югре также ожидается подъем воды в крупных реках - до уровня 2 метров выше показателя 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Жителей Тюменской области, находятся в зоне вероятного подтопления, призвали к эвакуации.



Напомним, ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов. Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден, однако вода подступает к многоэтажной застройке в Оренбурге.

