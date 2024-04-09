«Единственное, что радует, — Урал начал спадать». Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден

Мэр Орска Василий Козупица 9 апреля сообщил о понижении уровня воды в реке Урал. По предположению градоначальника, это может свидетельствовать о преодолении пика паводка.



Ситуацию Козупица назвал сложной, но выразил надежду, что вода все же начнет скоро убывать — такие прогнозы основываются на отметках, нанесенных на дома в зоне подтопления. «Единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем», — сказал мэр.