«Единственное, что радует, — Урал начал спадать». Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден

Мэр Орска Василий Козупица 9 апреля сообщил о понижении уровня воды в реке Урал. По предположению градоначальника, это может свидетельствовать о преодолении пика паводка.
Ситуацию Козупица назвал сложной, но выразил надежду, что вода все же начнет скоро убывать — такие прогнозы основываются на отметках, нанесенных на дома в зоне подтопления. «Единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем», — сказал мэр.
Тем временем в Оренбурге волна паводка достигла районов с многоэтажной застройкой, и уровень воды в реке Урал рядом с городом продолжает подниматься.
Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками в Оренбургской области с главой региона Денисом Паслером и отправил в зону стихийного бедствия министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина для информирования населения о работе по восстановлению разрушенной инфраструктуры — дорог и жилья.
Ранее в Кремле отреагировали на встречу Дениса Паслера с жителями, которых тот просил убрать телефоны.