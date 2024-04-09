    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.58eur100.22

    «Единственное, что радует, — Урал начал спадать». Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден

    1014
    1 комментарий

    Мэр Орска Василий Козупица 9 апреля сообщил о понижении уровня воды в реке Урал. По предположению градоначальника, это может свидетельствовать о преодолении пика паводка.

    Ситуацию Козупица назвал сложной, но выразил надежду, что вода все же начнет скоро убывать — такие прогнозы основываются на отметках, нанесенных на дома в зоне подтопления. «Единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем», — сказал мэр.

    РИА Новости

    Тем временем в Оренбурге волна паводка достигла районов с многоэтажной застройкой, и уровень воды в реке Урал рядом с городом продолжает подниматься.

    Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками в Оренбургской области с главой региона Денисом Паслером и отправил в зону стихийного бедствия министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина для информирования населения о работе по восстановлению разрушенной инфраструктуры — дорог и жилья.

    Ранее в Кремле отреагировали на встречу Дениса Паслера с жителями, которых тот просил убрать телефоны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОрскЧСПик паводкаПрорыв дамбы
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close