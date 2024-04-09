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    Паводок достиг районов Оренбурга с многоэтажной застройкой: картину подтопления засняли с воздуха

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    В Оренбурге 9 апреля продолжает увеличиваться площадь подтопленных территорий. Уровень воды в реке Урал повышается, и к 14 часам, как ожидается, достигнет 906 см. «Опасной» считается отметка на уровне 930 см.

    РИА Новости

    Вода подступает к многоэтажной застройке — в Ленинском районе волна паводка достигла высотных зданий, и в некоторых из них уже затопила нижние этажи. В затопленных районах люди ищут потерявшихся домашних животных. МВД усиливает патрули в пострадавших от паводка населенных пунктах региона для охраны домов от мародеров. В Оренбурге проводятся работы по возведению искусственных насыпей в зонах возможного подтопления, для горожан подготовлены пять пунктов временного пребывания.

    В ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется еще на 5–40 см, из-за чего в зону подтопления попадут сразу несколько районов Оренбурга, поселки Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие.

    Паводки в Оренбургской области начались после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки ситуации.

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