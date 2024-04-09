Паводок достиг районов Оренбурга с многоэтажной застройкой: картину подтопления засняли с воздуха

В Оренбурге 9 апреля продолжает увеличиваться площадь подтопленных территорий. Уровень воды в реке Урал повышается, и к
Вода подступает к многоэтажной застройке — в Ленинском районе волна паводка достигла высотных зданий, и в некоторых из них уже затопила нижние этажи. В затопленных районах люди ищут потерявшихся домашних животных. МВД усиливает патрули в пострадавших от паводка населенных пунктах региона для охраны домов от мародеров. В Оренбурге проводятся работы по возведению искусственных насыпей в зонах возможного подтопления, для горожан подготовлены пять пунктов временного пребывания.
В ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется еще на