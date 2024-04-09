В Оренбурге прозвучала сирена, вода продолжает прибывать. Глава МЧС уже там

Глава МЧС Александр Куренков утром 9 апреля прибыл в Оренбургскую область. Он с воздуха осмотрит подтопленные территории, обсудит обстановку с главой региона и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий. Также он посетит Курганскую и Тюменскую области, где тоже прогнозируется неблагоприятная обстановка, а силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС.

В 10:40 в Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, объявили местные власти. «Не ждите, когда вода зайдёт в дома, эвакуируйтесь и не бросайте животных», — глава Оренбурга Сергей Салмин в своем телеграм-канале.



В Оренбурге уровень воды в реке Урал, по данным властей города, за сутки поднялся на 25 см и по состоянию на утро достиг 897 см. Опасная отметка — 930 см. Вода будет прибывать, по прогнозу, сегодня и завтра, 10 апреля она достигнет максимума. Как сообщает 56.RU, к 9 апреля в Оренбуржье подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 участок на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ. Эвакуированы 6 399 человек, в том числе 1 768 детей, из них в 32 ПВР размещены 1 585 человек, в том числе 269 детей. В Орске подтоплено 6 995 жилых домов с участками, эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей. В Оренбурге — несколько поселков и микрорайонов, в зоне подтопления 1 517 домов и 5 247 участков.

В регионе закрыты для движения 44 моста. Движение по федеральным автодорогам пока не ограничено, но угроза перелива есть на семи участках трёх трасс. В ликвидации последствий паводка участвуют 4 385 человек, 816 единиц техники, 164 плавсредства: региональные и муниципальные службы, группировка отряда «Центроспас», силы центра «Лидер», 125 курсантов Уральского института и 31-я ракетная армия Минобороны в составе 115 человек и 15 единиц техники.



В Курганской области из-за паводка затопило дорогу на подъезде к селу Звериноголовскому, движение перекрыто, предупреждает местная администрация.

Уровень воды там поднялся за два часа на 74 см. За сутки вода в Тоболе в районе Звериноголовского прибавила 157 см, сегодня утром она достигла 661 см (неблагоприятные явления наступают при уровне воды в 850 см, опасные — в 1 060 см). Эти кадры сняты вечером 8 апреля в селе Прорывном Звериноголовского МО.