    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    760мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    «Ситуация чрезвычайная. Может развиваться непредсказуемо». Глава Орска рассказал о прорыве дамбы

    1088
    1 комментарий

    Глава города Орска Василий Козупица рассказал, что после прорыва дамбы вода прибывает очень быстро, и попросил жителей, которые могут находиться в зоне подтопления, эвакуироваться. Его слова в пятницу, 5 апреля, опубликовало местное издание ORSK.RU.

    «Я обращаю внимание всех на то, что вода может прибывать очень быстро, поэтому я попрошу всех собрать вещи и эвакуироваться», — сказал он.

    Для жителей предоставлены автобусы, которые эвакуируют в места временного размещения или в новый город — часть Орска, которая не находится в опасной зоне.

    «Ситуация неординарная, очень сложная. В связи с резким повышением уровня воды, поступающей с верховьев Урала, дамба не выдержала нагрузки. <...> Еще раз обращаю всех внимание, что ситуация чрезвычайная. Она может развиваться непредсказуемо», — отметил глава города.

    В зону подтопления, по его словам, попадают поселок «Строитель» и старый город.

    Всего на дамбе, уточнил глава Орска, обнаружили два повреждения.

    Министерство чрезвычайных ситуаций приступило к эвакуации жителей города Орска Оренбургской области, где ранее 5 апреля произошел прорыв дамбы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 23:25
    спасайся, кто может!!!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close