«Ситуация чрезвычайная. Может развиваться непредсказуемо». Глава Орска рассказал о прорыве дамбы

Глава города Орска Василий Козупица рассказал, что после прорыва дамбы вода прибывает очень быстро, и попросил жителей, которые могут находиться в зоне подтопления, эвакуироваться. Его слова в пятницу, 5 апреля, опубликовало местное издание ORSK.RU.

«Я обращаю внимание всех на то, что вода может прибывать очень быстро, поэтому я попрошу всех собрать вещи и эвакуироваться», — сказал он.



Для жителей предоставлены автобусы, которые эвакуируют в места временного размещения или в новый город — часть Орска, которая не находится в опасной зоне.

