«Ситуация чрезвычайная. Может развиваться непредсказуемо». Глава Орска рассказал о прорыве дамбы

Глава города Орска Василий Козупица рассказал, что после прорыва дамбы вода прибывает очень быстро, и попросил жителей, которые могут находиться в зоне подтопления, эвакуироваться. Его слова в пятницу, 5 апреля, опубликовало местное издание ORSK.RU.
«Я обращаю внимание всех на то, что вода может прибывать очень быстро, поэтому я попрошу всех собрать вещи и эвакуироваться», — сказал он.
Для жителей предоставлены автобусы, которые эвакуируют в места временного размещения или в новый город — часть Орска, которая не находится в опасной зоне.
«Ситуация неординарная, очень сложная. В связи с резким повышением уровня воды, поступающей с верховьев Урала, дамба не выдержала нагрузки. <...> Еще раз обращаю всех внимание, что ситуация чрезвычайная. Она может развиваться непредсказуемо», — отметил глава города.
В зону подтопления, по его словам, попадают поселок «Строитель» и старый город.
Всего на дамбе, уточнил глава Орска, обнаружили два повреждения.
Министерство чрезвычайных ситуаций приступило к эвакуации жителей города Орска Оренбургской области, где ранее 5 апреля произошел прорыв дамбы.