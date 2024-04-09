15 евро за ведро фекалий. В Литве оштрафовали активиста, осквернившего мемориал жертв "Крокуса"

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Литовского политического активиста Владаса Варткевичуса оштрафовали за то, что он устроил акцию с ведерком фекалий у российского посольства в Вильнюсе. Мужчина поставил его к мемориалу жертвам теракта в «Крокус Холле». Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе полиции Литвы 9 апреля.



«На организатора акции, который оставил ведро с экскрементами, составили административный протокол по статье о мелком нарушении общественного порядка. В первом комиссариате полиции Вильнюса проводится также досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики по факту нарушения общественного порядка», — рассказали «Фонтанке» в литовской полиции (перевод с литовского).

Фото: скриншот видео / соцсети Фото: скриншот видео / соцсети Поделиться Поделиться





В ведомстве отказались сообщать размер назначенного штрафа. Согласно административному кодексу Литвы, за «Мелкое нарушение общественного порядка» (ст. 481) положен штраф от 30 до 40 евро. По данным из соцсетей Варткевичуса, его оштрафовали на 15 евро (1 515 рублей) — вероятно, выбрав наказание «ниже низшего».

Нарушение же статьи № 284 Литовской Республики («Нарушение общественного порядка») предполагает несколько вариантов наказаний: от общественных работ или штрафа до двух лет лишения свободы.

Внимание медиа, общественности и полиции привлекли видео и посты Варткевичуса, которые он опубликовал 24 марта. Тогда мужчина привез на машине к российскому посольству ведерко фекалий, продемонстрировал на камеру его содержимое, украсил это искусственными голубыми цветами и поставил среди цветов и свечей.



В своих соцсетях он выразил антироссийскую позицию и заявил, что убежден: нет никакого настоящего разделения на «хороших русских» и «плохих русских».

Представители российского МИД тогда проигнорировали этот демарш, отослав журналистов за комментариями к местной полиции.

25 марта в ответ на запрос «Фонтанки» полиция Литвы сообщала, что проводится досудебное расследование инцидента. Варткевичус удалил часть своих постов, в том числе с видео, где он приносит фекалии к мемориалу (впрочем, на тот момент оно уже распространилось в Сети). Тем не менее страница Варткевичуса в международной соцсети была на несколько дней заблокирована.



29 марта одна из единомышленниц написала о его проблемах с полицией. «В два часа ночи (!!!) получил повестку: явиться в полицейский участок через семь часов. Какая спешка, когда столы полны заявлений! Хорошо, что Валдас с утра пораньше проверяет почту. Как минимум десять раненых в самое сердце сторонников России потребовали наказать его за ведро у посольства. А что делать нашей полиции? Взяли и наказали. Назначили штраф в 15 евро. Казалось бы, ничто. Но даже это имеет свои последствия в будущем: снижает возможности взять кредит, повышает риски больших штрафов в будущем. Активистов преследуют», — написала подруга Владаса (перевод с литовского).

Когда страницу мужчины разблокировали, он рассказал (подчеркнув: это не шутка), что за неделю, с 25 по 1 апреля, ему поступило несколько десятков угроз из России — и ни одного слова поддержки от так называемых «хороших русских».



3 апреля он выпустил большой материал «В тени российского посольства» в литовском медиа LRT.lt. Он посвящен размышлениям о российском посольстве в Вильнюсе в целом, а также о дипломатических отношениях России и Литвы. Активист считает, что никто не проверял: соблюден ли регламент при создании мемориала у посольства, не превышено ли допустимое расстояние от дипломатического представительства. Через два года СВО, по мнению активиста, общество, как и государство, устало и успокоилось. Да, из Литвы был выслан посол Алексей Исаков, объявлен персоной нон-грата Сергей Рябоконь, закрыто генконсульство в Клайпеде, штат посольства в Вильнюсе сокращен на 20% — но дипломатические отношения сохраняются.

