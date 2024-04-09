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    В Вильнюсе задержан подозреваемый в нападениях на посольство РФ

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    Полиция Вильнюса 9 апреля сообщила о выявлении и задержании человека, подозреваемого в нанесении ущерба зданию российского посольства. В заявлении, на которое ссылаются латвийские СМИ, указывается только дата рождения задержанного — 1974 год и уточняется, что подозреваемый не впервые привлекает к себе внимание правоохранителей.

    В настоящий момент криминалисты Главного комиссариата проводят расследование по факту причинения ущерба опасным для общества способом. Мера пресечения для задержанного еще не установлена; в случае подтверждения его вины ему может грозить штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

    Всего полиция расследует два выпада против российского посольства в Вильнюсе: 7 и 8 апреля неустановленное лицо бросало в здание бутылки с зажигательной смесью, в результате чего были повреждены стены, но обошлось без пострадавших.

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    ВильнюсПосольство РФКоктейль Молотова
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