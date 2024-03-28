СКР: доказана связь напавших на «Крокус» с украинскими националистами

Получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус сити холл», с украинскими националистами. Об этом 28 марта сообщает Следственный комитет РФ.



«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», — сказано в сообщении СКР.

Следком заявляет, что первые результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов. По итогам изучения изъятых у них технических устройств «получены доказательства их связи с украинскими националистами».