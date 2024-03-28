СКР: доказана связь напавших на «Крокус» с украинскими националистами

Получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус сити холл», с украинскими националистами. Об этом 28 марта сообщает Следственный комитет РФ.
«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», — сказано в сообщении СКР.
Следком заявляет, что первые результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов. По итогам изучения изъятых у них технических устройств «получены доказательства их связи с украинскими националистами».
Также уточняется, что установлен и задержан еще один подозреваемый, его видят причастным к финансированию теракта. СКР намерен ходатайствовать о его аресте.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в здание перед концертом группы «Пикник» и стали расстреливать присутствовавших. Подозреваемых задержали следующим утром. В ФСБ утверждали, что к совершению теракта причастны 11 человек. Восемь человек были арестованы.
По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали 360.
Правоохранители не исключают, что теракт в подмосковном «Крокус сити холле» нападавшие могли совершить под воздействием наркотических или психотропных веществ.