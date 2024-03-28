ТАСС: напавшие на «Крокус Сити Холл» могли быть под веществами

Правоохранители не исключают, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли совершить под воздействием наркотических или психотропных веществ. Фигурантов проверяют.
«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — рассказал ТАСС
Для обвиняемых это может стать отягчающим обстоятельством.
Ранее РИА Новости писало, что напавших на «Крокус» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежавший афганскому крылу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). «Фонтанка» поговорила с исламоведом Ахметом Ярлыкаповым о том, какие странности есть в поведении предполагаемых игиловцев.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером
По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали 360. На сегодняшний день из больниц выписали