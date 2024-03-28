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    Теракт в «Крокус Холле»

    ТАСС: напавшие на «Крокус Сити Холл» могли быть под веществами

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    Правоохранители не исключают, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли совершить под воздействием наркотических или психотропных веществ. Фигурантов проверяют.

    «Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — рассказал ТАСС 28 марта источник в правоохранительных органах. Об этом же со ссылкой на источник в органах пишет РИА Новости. Собеседник агентства не исключает, что в день теракта фигуранты могли быть под веществами. Запрещенные вещества они могли принимать и в другие дни.

    Для обвиняемых это может стать отягчающим обстоятельством.

    Ранее РИА Новости писало, что напавших на «Крокус» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежавший афганскому крылу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). «Фонтанка» поговорила с исламоведом Ахметом Ярлыкаповым о том, какие странности есть в поведении предполагаемых игиловцев.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в здание перед концертом группы «Пикник» и стали расстреливать присутствующих. Нападавшим удалось скрыться. Подозреваемых задержали следующим утром. В ФСБ утверждали, что к его совершению причастны 11 человек. Восемь человек были арестованы.

    По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали 360. На сегодняшний день из больниц выписали 90 человек. Спасатели разбирали завалы в разрушенном здании до 26 марта. По информации на вечер 27 марта, опознаны 84 тела.

    *ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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