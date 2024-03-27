«Это было совершенно нехарактерно для ИГИЛ*». Исламовед — о теракте в «Крокусе» и версиях

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться







Аббревиатура ИГИЛ* после трагедии в «Крокусе» зазвучала в медиасфере с новой силой. «Фонтанка» поговорила с исламоведом Ахметом Ярлыкаповым о том, что собой в реальности представляет эта организация, зачем она берет на себя ответственность за любые теракты и какие странности есть в поведении предполагаемых игиловцев.

Ахмет Ярлыкапов — ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.



Фото: скриншот видео / youtube.com/postnauka Поделиться Поделиться





— ИГИЛ заявил, что он причастен к теракту в «Крокусе», потому что это правда так или потому, что он берет ответственность и за чужие теракты?



— Это действительно такая стратегия — всегда брать на себя ответственность, а потом уже разбираться. Но есть много вопросов к тому, как действовали террористы в «Крокусе». Это было совершенно нехарактерно для игиловцев.



Что совпадало — это жестокость и хладнокровие, с которыми террористы убивали своих жертв. Но при этом мы не наблюдали символов ИГИЛ, не было характерного выкрикивания соответствующих лозунгов. Террористы, которые с первых моментов должны были бы четко обозначить себя, сделали это не открыто, а где-то без свидетелей, записав соответствующее видео. То есть они все же выслали видео людям, которые потом переслали его в медиаструктуры ИГИЛ, но неясно, почему на этом видео террористы без визуальных признаков принадлежности к организации. Вербальные знаки этой принадлежности мы слышим только на краткой записи, а там, где террористы расстреливают людей, они молчат.



Кроме того, проблемы были и с теми текстами, которые публиковались от имени ИГИЛ, — появлялись они в телеграме и их трудно было верифицировать. Потом, правда, появилось сообщение от «официального» медиа ИГИЛ — агентства «Амак».



— Если считать, что это все же ИГИЛ, то какие поводы могут быть у организации для таких терактов именно в России?



— Россию ИГИЛ считает своим противником, потому что наша страна открыто вмешалась в ситуацию на Ближнем Востоке на стороне сирийского правительства и оказывала всестороннюю помощь в борьбе с подразделениями ИГИЛ. Кроме того, Россия вообще была активным участником антитеррористической коалиции. Припоминают игиловцы России также и Чечню, якобы «антимусульманскую политику» в стране, да и в целом Россия для них — неотъемлемая часть Запада.





Радикальные движения представляют собой широкий спектр, в котором ИГИЛ занимает самое крайнее непримиримое положение, для них Талибан** и ХАМАС — это тоже враги, поскольку они не разделяют их взгляды и методы.

— Известно ли, как сейчас устроена и работает ИГИЛ?

— Где-то с 2018–2019 годов, когда у ИГИЛ произошли большие территориальные потери и их практически не осталось на земле, на базовой территории в Сирии и Ираке, они кардинально переструктурировались: тогдашний и сегодняшний ИГИЛ — абсолютно разные вещи. Там была структура, они строили пусть и террористическое, но государство на определенной территории. А сейчас они стали работать как классическая сеть: на Кавказе, в Африке, в Афганистане, где та самая хорасанская, которая взяла на себя ответственность за теракт. В такой форме организаций действительно крайне трудно проследить, что происходит в конкретных сетях, которые ассоциируются с ИГИЛ.



Плюс сейчас очень много тех, кого в англоязычной литературе называют wanna be — тех, кто хотел бы ассоциировать себя с ИГИЛ. Они разделяют их идеологию и методы, действуют от их имени, даже формально не входя в их сеть. Иногда их еще называют одинокими волками. В конечном итоге кто-то совершает теракты от имени ИГИЛ, а он, хоть и не участвует, все равно подтверждает.

Другими словами, мы сегодня имеем дело с гораздо более изощренной опасностью со стороны ИГИЛ. Если прежде это были конкретные террористические формирования, контролирующие определенную территорию, и большинство разделяющих их идеологию и методы террористов рвались поехать туда, то теперь сети ИГИЛ начинают опутывать множество территорий. Плюс к ним присоединяются еще и «одинокие волки», которых трудно отследить. Сегодняшняя структура ИГИЛ в значительной мере направлена на то, что продавать сам символ «Исламского государства».



Сейчас даже не нужно официально вступать в какую-то сеть. Примерно до 2017–2018 годов еще работали вербовщики, реальные и действующие через интернет, которые непосредственно призывали людей вставать на сторону ИГИЛ. Но тогда была необходимость поощрять приток людей на территорию Сирии и Ирака. Сейчас у ИГИЛ совершенно другая задача — они расширяются в Африке, у них есть задача как-то сохраниться на территории Сирии и Ирака, пытаться сохраняться в тех регионах, в которых они были, в частности и в России. Для этого им достаточно вот этих самых людей, которые хотели бы быть в ИГИЛ. Им как бы говорят: хотите — будьте, вам достаточно признать нашу идеологию и методы.

— Вы согласны с тем, что террористический акт в «Крокусе» направлен на экспансию радикального ислама?



— Как я и говорил, возникло много вопросов после публикации видео, когда террористы говорят, что они сделали это за деньги. Игиловцы никогда не совершают терактов за деньги. Кураторы дают экипировку, деньги на совершение теракта, но за сам акт денег платить не будут, поскольку это основывается на идеологии. А тут террористы совершили теракт за деньги и собирались скрыться.



Как я уже сказал, бросается в глаза отсутствие вербальных и визуальных признаков верности этих людей ИГИЛ. Возможно, они стали менять тактику, однако для того, чтобы теракт распознавался за авторством ИГИЛ, это должно было быть четко обозначено. А этого не было, что и дает некоторые основания полагать, что цели могли быть и другими.

— Что еще вас смущает?

— Игиловцы бы не стремились скрыться после теракта, это крайне для них нехарактерно. Вспомним теракт, совершенный в Париже в 2015 году. Тогда они захватили концертный зал «Батаклан», захватили заложников, забаррикадировались с ними. Скрыться удалось только одному из участников нападения, остальные были застрелены. Такой же почерк ожидался бы и в «Крокусе», террористы действовали бы открыто, захватили бы заложников — стремились бы к тому, чтобы ужас продолжался долго и был бы максимально связан с ИГИЛ. Однако хронометраж событий говорит о том, что террористы в данном случае покинули здание менее чем через 20 минут. В общем, странностей немало.



— Можно ли сделать какой-то вывод из той информации, что террористы по национальности таджики, а крыло ИГИЛ, которое взяло ответственность за теракт, — «Вилаят Хорасан»?



— Не только таджики, но в принципе выходцы из Центральной Азии — практически все сунниты. Лишь только Бадахшанская автономная область — шииты-исмаилиты (исмаилиты прежде были воинствующими, а теперь это мирная группа). Практически все экстремисты являлись последователями «Аль-Каиды»***, а в России действовали разные филиалы, «Имарат Кавказ»**** например. Но с 2013–2014 годов сторонники «Аль-Каиды» были довольно агрессивно вытеснены с территории России, в основном в Сирию. И практически монопольной терсилой в России остался ИГИЛ.

Крыло ИГИЛ, которое взяло на себя ответственность, локализуется на территории Афганистана, они являются одним из главных противников «Талибана». Что точно: у них есть задача привлечь к себе таким образом российских радикально настроенных мусульман, где, помимо граждан России, есть уязвимая группа — эмигранты из стран Центральной Азии. Еще раз повторяю: для ИГИЛ важно взять ответственность за любое событие, чтобы напомнить о себе.

— Соболезнования в связи со случившимся принесли и некоторые радикальные группировки. Это отсекает их от подозрений?

— Высказались ХАМАС, «Ансарулла» (хуситы) и «Талибан». А остальные промолчали — и это огромный спектр террористических группировок.

Можно точно сказать, что тем, кто принес соболезнования, на самом деле невыгоден этот теракт. У ХАМАС и так сложная ситуация, «Ансарулла» находится в активной фазе борьбы, тем более что они шииты, а не сунниты. У «Талибана» совершенно другие задачи: после вывода американских войск из Афганистана он был очень популярен среди исламистских кругов — и если бы они хотели стать международной организацией, то с молниеносной быстротой это сделали бы. Но талибы четко и ясно зациклились на Афганистане и не стали своей популярностью пользоваться, так и оставшись региональной силой. Самое последнее, на кого бы я подумал, — это на них.



— Главный вопрос: кому, на ваш взгляд, это может быть выгодно?

— Все же не сбрасывая со счетов ИГИЛ, можно констатировать, что имеется широчайший спектр тех, кому это могло бы быть выгодно. Давайте не будем забывать, что Россия находится в состоянии гибридного противостояния со многими странами. Это гибридное противостояние характеризуется широким применением разнообразных прокси.

— А цели?

— Посеять национальную рознь, вызвать ненависть к мигрантам, ужесточить миграционную повестку в стране, показать проблемы безопасности страны — опять же, широкий спектр.



* ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

** Талибан — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

*** Аль-Каида — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

**** «Имарат Кавказ» — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.



Анастасия Медвецкая, «Фонтанка.ру»



