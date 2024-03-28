    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, вос

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.59eur100.27

    Теракт в «Крокус Холле»

    Мурашко: из больниц выписано 90 человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле»

    581
    обсудить

    Из больниц выписано уже 90 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Ещё 208 пациентам оказана амбулаторная помощь. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

    В тяжелом состоянии, по словам министра, остаются 18 человек, в том числе трое детей.

    Ранее Михаил Мурашко сообщил, что скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

    В теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибло больше 140 человек. По данным на вечер 27 марта, опознаны 84 тела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теракт в КрокусеКрокус Сити ХоллКрокусТеракт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close