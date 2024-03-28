Мурашко: из больниц выписано 90 человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Из больниц выписано уже 90 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Ещё 208 пациентам оказана амбулаторная помощь. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В тяжелом состоянии, по словам министра, остаются 18 человек, в том числе трое детей.



Ранее Михаил Мурашко сообщил, что скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии.



В теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибло больше 140 человек. По данным на вечер 27 марта, опознаны 84 тела.

