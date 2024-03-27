Мурашко: скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Скончался один из пациентов, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 27 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



«Один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался», — сказал он.

Ранее МЧС опубликовал поименный список погибших в «Крокус Сити Холле».

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. Всего сообщалось о задержании 11 человек. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.

