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    Теракт в «Крокус Холле»

    Стало известно, сколько билетов на концерты вернули после теракта в «Крокусе»

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    В течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» было возвращено 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в России. Об этом сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, передает РБК 28 марта.

    При этом в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» заявили, что после трагедии было возвращено до 60 тысяч билетов. Количество отмененных мероприятий по всей стране достигает 1,5–2 тысяч, что примерно 3% от общего числа.

    По словам Бабича, сейчас подавляющая часть организаторов планируют не отменять свои концерты, а перенести их на более поздние даты. В последние дни продажи билетов на мероприятия сократились на 60–70%, отмечают эксперты. Также в связи с объявленным трауром по всей стране были отменены все мероприятия в минувшие выходные, 23 и 24 марта.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. Погибли, по последним данным, 143 человека, пострадали 360. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществляли атаку, заявляли в ФСБ. Арестованы восемь фигурантов.

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