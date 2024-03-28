Стало известно, сколько билетов на концерты вернули после теракта в «Крокусе»

В течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» было возвращено 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в России. Об этом сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, передает РБК 28 марта.



При этом в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» заявили, что после трагедии было возвращено до 60 тысяч билетов. Количество отмененных мероприятий по всей стране достигает 1,5–2 тысяч, что примерно 3% от общего числа.



По словам Бабича, сейчас подавляющая часть организаторов планируют не отменять свои концерты, а перенести их на более поздние даты. В последние дни продажи билетов на мероприятия сократились на 60–70%, отмечают эксперты. Также в связи с объявленным трауром по всей стране были отменены все мероприятия в минувшие выходные, 23 и 24 марта.

