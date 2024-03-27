Банки в Турции, ОАЭ и Китае задерживают платежи за российскую нефть

Российские нефтяные компании недополучают деньги за поставки сырой нефти и топлива в связи с задержками платежей, осуществляемых через банки Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Китая. Кредитные организации стали осторожнее, опасаясь вторичных санкций США. Об этом 27 марта со ссылкой на восемь источников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

По данным собеседников агентства, банки начали просить клиентов предоставить письменные гарантии, что ни одно лицо из санкционного списка США не участвует в сделке и не является выгодоприобретателем. В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в той же стране, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China увеличили время обработки платежей, процесс растягивается на недели и месяцы. В самих кредитных организациях информацию не прокомментировали.