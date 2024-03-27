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    Банки в Турции, ОАЭ и Китае задерживают платежи за российскую нефть

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    Российские нефтяные компании недополучают деньги за поставки сырой нефти и топлива в связи с задержками платежей, осуществляемых через банки Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Китая. Кредитные организации стали осторожнее, опасаясь вторичных санкций США. Об этом 27 марта со ссылкой на восемь источников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

    По данным собеседников агентства, банки начали просить клиентов предоставить письменные гарантии, что ни одно лицо из санкционного списка США не участвует в сделке и не является выгодоприобретателем. В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в той же стране, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China увеличили время обработки платежей, процесс растягивается на недели и месяцы. В самих кредитных организациях информацию не прокомментировали.

    Проблемы с отказами банков стран-партнеров проводить операции, связанные с российскими компаниями и гражданами, и закрытием их счетов начались в январе 2024 года. Они стали следствием указа президента США о вторичных санкциях, подписанного в конце 2022 года. Сначала импортеры и экспортеры жаловались только на банки Турции, затем — на кредитные организации из ОАЭ. В марте стало известно, что США и Турция договорились о новой схеме применения вторичных санкций.

    Турецкие экспортеры тоже не могут получить платежи из России, поскольку банки отклоняют соответствующие операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Dünya. Власти рассматривают это как «форс-мажорные обстоятельства», при которых установленный законом срок доставки экспортной выручки в страну (180 дней) может быть продлен. Продление возможно до 24 месяцев.

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