Hurriyet: США и Турция договорились по поводу вторичных антироссийских санкций

Турция и США договорились о новой схеме применения вторичных санкций, под которые подпадают зарубежные компании за сотрудничество с российским бизнесом. Об этом стало известно в среду, 20 марта , из публикации Hurriyet без указания источника.

«Схема соблюдения санкций» предполагает, что США сначала уведомляют Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции, а затем запрашивают информацию по этому поводу.



При проведении Турцией расследования будут сообщены результаты, в случае необходимости — предприняты соответствующие шаги.

