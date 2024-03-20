Hurriyet: США и Турция договорились по поводу вторичных антироссийских санкций

Турция и США договорились о новой схеме применения вторичных санкций, под которые подпадают зарубежные компании за сотрудничество с российским бизнесом. Об этом стало известно в среду,
«Схема соблюдения санкций» предполагает, что США сначала уведомляют Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции, а затем запрашивают информацию по этому поводу.
При проведении Турцией расследования будут сообщены результаты, в случае необходимости — предприняты соответствующие шаги.
Недавно стало известно, что США оштрафовали турецкие компании за содействие России в обходе санкций — турецкие банки начали приостанавливать операции по переводу средств из России в Турцию.