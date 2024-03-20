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    Hurriyet: США и Турция договорились по поводу вторичных антироссийских санкций

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    Турция и США договорились о новой схеме применения вторичных санкций, под которые подпадают зарубежные компании за сотрудничество с российским бизнесом. Об этом стало известно в среду, 20 марта, из публикации Hurriyet без указания источника.

    «Схема соблюдения санкций» предполагает, что США сначала уведомляют Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции, а затем запрашивают информацию по этому поводу.

    При проведении Турцией расследования будут сообщены результаты, в случае необходимости — предприняты соответствующие шаги.

    Недавно стало известно, что США оштрафовали турецкие компании за содействие России в обходе санкций — турецкие банки начали приостанавливать операции по переводу средств из России в Турцию.

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