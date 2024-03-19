    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.22eur100.1

    Госбанк ОАЭ запрещает переводы в рублях и закрывает счета с более 5 миллионами долларов

    3078
    22 комментария

    Государственный банк ОАЭ Emirates NBD под давлением США перестал принимать рубли. Кроме того, банк закрыл счета крупных российских компаний и граждан России, оказавшихся под санкциями, если остатки на них превышают 5 млн долларов. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

    Банк Emirates NBD проводил крупные сделки с российскими нефтяными компаниями и для российских клиентов создал специальный отдел. Однако под давлением США теперь банк вынужден отказаться от специального отдела для россиян, закрыть счета, на которых постоянно находится более 5 миллионов долларов, а также счета организаций или физлиц, если они находятся под санкциями. Остановлены также переводы в рублях. Как стало известно изданию, под закрытие попали не только нефтяники и компании с ними связанные, но и такие предприятия, как «Уралкалий», сети торговых и судоходных компаний.

    Как пишет WSJ, США оштрафовали турецкие компании за содействие России в обходе санкций — турецкие банки тоже начали приостанавливать операции по переводу средств из России в Турцию.

    Национальную систему платежных карт — оператора системы «Мир» минфин США внес в новый санкционный список 23 февраля.

    Сегодня, 19 марта, стало известно, что с 30 марта банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир». При этом сообщалось, что банк «ВТБ Армения» продолжит работу в республике с российскими картами «Мир» в полном объеме.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОАЭСакнцииФинансы
    ЛАЙК12
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 22

    Гость19 Мар 2024 в 20:54
    С каждым днём, у кремля становится на одного друга меньше среди тех, кого они считали друзьями.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:49
    Такими темпами у нас через полгода "крепких пацанов" в дружбанах не останется, ну ничего - будем малышней верховодить
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:45
    У нас нет остатков более 5 млн долларов на счетах вышеупомянутого банка. Жаль, конечно.. ни долларов нет, ни свободы. Да к тому же пострадавшие от санкций наши родные нефте-, газо- металлодобытчики свою упущенную выгоду и прочие потреи возместят.... за счет граждан родной страны, естественно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close