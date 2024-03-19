Госбанк ОАЭ запрещает переводы в рублях и закрывает счета с более 5 миллионами долларов

Государственный банк ОАЭ Emirates NBD под давлением США перестал принимать рубли. Кроме того, банк закрыл счета крупных российских компаний и граждан России, оказавшихся под санкциями, если остатки на них превышают 5 млн долларов. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).



Банк Emirates NBD проводил крупные сделки с российскими нефтяными компаниями и для российских клиентов создал специальный отдел. Однако под давлением США теперь банк вынужден отказаться от специального отдела для россиян, закрыть счета, на которых постоянно находится более 5 миллионов долларов, а также счета организаций или физлиц, если они находятся под санкциями. Остановлены также переводы в рублях. Как стало известно изданию, под закрытие попали не только нефтяники и компании с ними связанные, но и такие предприятия, как «Уралкалий», сети торговых и судоходных компаний.

