Стала известна дата, когда банки Армении прекратят принимать карты «Мир»

Банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир» с 30 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

Уведомление о прекращении обслуживания было получено от платежной системы Армении.



В НСПК уточнили, что банк «ВТБ Армения» продолжит работу в республике с российскими картами «Мир» в полном объеме.



Так, карты платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. В пресс-службе НСПК уточнили РИА Новости, что российская система со своей стороны не ограничивала работу с зарубежными партнерами.