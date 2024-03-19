Стала известна дата, когда банки Армении прекратят принимать карты «Мир»

Банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир» с 30 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).
Уведомление о прекращении обслуживания было получено от платежной системы Армении.
В НСПК уточнили, что банк «ВТБ Армения» продолжит работу в республике с российскими картами «Мир» в полном объеме.
Так, карты платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. В пресс-службе НСПК уточнили РИА Новости, что российская система со своей стороны не ограничивала работу с зарубежными партнерами.
ЦБ Армении прокомментировал ситуацию с платежной системой «Мир» в стране. Регулятор заявил, что коммерческие банки самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками.