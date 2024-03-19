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    Стала известна дата, когда банки Армении прекратят принимать карты «Мир»

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    65 комментариев

    Банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир» с 30 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

    Уведомление о прекращении обслуживания было получено от платежной системы Армении.

    В НСПК уточнили, что банк «ВТБ Армения» продолжит работу в республике с российскими картами «Мир» в полном объеме.

    Так, карты платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. В пресс-службе НСПК уточнили РИА Новости, что российская система со своей стороны не ограничивала работу с зарубежными партнерами.

    ЦБ Армении прокомментировал ситуацию с платежной системой «Мир» в стране. Регулятор заявил, что коммерческие банки самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками.

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    АрменияКарты Мир
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    Комментарии 65

    Гость19 Мар 2024 в 18:36
    мечети начинают уже строить?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 18:29
    Грузию турки уже оккупировали почти.В Батуми,как в Стамбуле уже. Армения скоро станет Азербайджаном
    +2−0
    Гость19 Мар 2024 в 18:27
    Тенденция, однако! Осколки Союза ..... Коминтерн, Интернационал и прочая сохранятся в архивах, засекреченных незабываемым?
    +0−0
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