Подростков-героев, спасавших людей из «Крокуса», наградили в Госдуме

В Госдуме награды получили подростки, проявившие героические качества во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом
Вот имена шестерых ребят, спасавших людей во время страшных событий: Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.
От председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной подростки получили благодарности и ноутбуки. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила юным героям благодарственные письма.
«Депутат ГД Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам, в частности, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России», — передает РИА Новости.
Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед самым началом концерта группы «Пикник». В концертный зал ворвались четверо вооруженных мужчин и начали стрелять по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, погибли больше 130 человек, пострадали 360.