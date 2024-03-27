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    Подростков-героев, спасавших людей из «Крокуса», наградили в Госдуме

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    В Госдуме награды получили подростки, проявившие героические качества во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 27 марта сообщает РИА Новости.

    Вот имена шестерых ребят, спасавших людей во время страшных событий: Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.

    От председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной подростки получили благодарности и ноутбуки. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила юным героям благодарственные письма.

    «Депутат ГД Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам, в частности, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России», — передает РИА Новости.

    Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед самым началом концерта группы «Пикник». В концертный зал ворвались четверо вооруженных мужчин и начали стрелять по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, погибли больше 130 человек, пострадали 360.

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    Теракт в КрокусеКрокусКрокус Сити ХоллТерактНаграды
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