Подростков-героев, спасавших людей из «Крокуса», наградили в Госдуме

В Госдуме награды получили подростки, проявившие героические качества во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 27 марта сообщает РИА Новости.



Вот имена шестерых ребят, спасавших людей во время страшных событий: Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.



От председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной подростки получили благодарности и ноутбуки. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила юным героям благодарственные письма.



«Депутат ГД Яна Лантратова, в свою очередь, подарила подросткам, в частности, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России», — передает РИА Новости.

