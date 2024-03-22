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    В Кремле напомнили, кому принадлежат замороженные на Западе российские активы

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    Заявления европейских политиков о том, что доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат, абсурдны, заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, доходы принадлежат держателям активов, сообщает ТАСС.

    Накануне в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов можно направить на военную помощь Украине, потому что они никому не принадлежат.

    «Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов», — рассказал Дмитрий Песков, отметив, что подобные заявления как минимум абсурдны. Представитель Кремля подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет серьезные последствия для тех, кто в этом участвовал. Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий для финучреждения и для страны в целом.

    1 февраля Евросовет поддержал предложение Еврокомиссии использовать замороженные доходы от российских активов в качестве финансовой помощи Украине. Затем еврокомиссары одобрили идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля направить эти деньги также на закупку оружия для Киева. Окончательное решение так и не было принято.

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    КремльДмитрий Песков
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