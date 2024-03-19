Боррель предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Об этом 19 марта сообщает агентство Reuters.
Закупку, по словам Борреля, предполагается организовать через Европейский фонд мира. Оставшиеся 10% доходов он предложит перевести в бюджет ЕС, чтобы использовать эти средства для повышения потенциала оборонной промышленности Украины. Свое предложение глава дипслужбы намерен направить странам — членам ЕС в среду, 20 марта, накануне саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в четверг и пятницу.
О намерении потратить доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины на минувшей неделе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. После этого Боррель отметил, что большинство глав МИД Евросоюза поддержали использование этих средств для Украины, но единогласного и окончательного решения еще нет.
Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Бельгия только в 2024 году рассчитывает получить с них
1 февраля саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине. Боррель подчеркнул, что речь идет именно об использовании прибыли от активов, а не их самих. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро в год.