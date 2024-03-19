Боррель предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Об этом 19 марта сообщает агентство Reuters.



Закупку, по словам Борреля, предполагается организовать через Европейский фонд мира. Оставшиеся 10% доходов он предложит перевести в бюджет ЕС, чтобы использовать эти средства для повышения потенциала оборонной промышленности Украины. Свое предложение глава дипслужбы намерен направить странам — членам ЕС в среду, 20 марта, накануне саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в четверг и пятницу.