Окончательного решения пока нет. ЕС не принял решение по доходам от замороженных российских активов

Большинство глав МИД Евросоюза поддержали использование доходов от замороженных активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет. Об этом 19 марта сообщил по итогам министерского заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Часть доходов от российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, добавил Боррель.



Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных российских активов.