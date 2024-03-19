Окончательного решения пока нет. ЕС не принял решение по доходам от замороженных российских активов

Большинство глав МИД Евросоюза поддержали использование доходов от замороженных активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет. Об этом 19 марта сообщил по итогам министерского заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
Часть доходов от российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, добавил Боррель.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных российских активов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что страны ЕС намерены потратить доходы от данных активов на оружие для Украины.
1 февраля саммит Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Первую прибыль Украина может получить уже в июле этого года, утверждала 12 марта газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Киеву могут перевести 2–3 млрд евро.