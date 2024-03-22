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    Лидеры стран ЕС на саммите не смогли принять решение изъять доходы от замороженных активов РФ

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    Решение изъять для нужд Украины доходы от замороженных российских активов не смогли согласовать лидеры стран Евросоюза. В заявлении по итогам саммита сказано, что министрам ЕС поручено продолжить работу по этой теме, пишет 22 марта «Коммерсантъ».

    Из текста следует, что «саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая ее возможную военную поддержку». При этом министрам поручили рассмотреть последние инициативы Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

    Еврокомиссию также призвали подготовить новые санкции против Белоруссии, Ирана и КНДР за их поддержку России.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 19 марта заявил, что предложит ЕС направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Оставшиеся 10% доходов он предложит перевести в бюджет ЕС, чтобы использовать эти средства для повышения потенциала оборонной промышленности Украины.

    О намерении потратить доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины на минувшей неделе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Бельгия только в 2024 году рассчитывает получить с них 1,7 миллиарда евро налогов.

    1 февраля саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине. Боррель подчеркнул, что речь идет именно об использовании прибыли от активов, а не их самих. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро в год.

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