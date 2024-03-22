Лидеры стран ЕС на саммите не смогли принять решение изъять доходы от замороженных активов РФ

Решение изъять для нужд Украины доходы от замороженных российских активов не смогли согласовать лидеры стран Евросоюза. В заявлении по итогам саммита сказано, что министрам ЕС поручено продолжить работу по этой теме, пишет 22 марта «Коммерсантъ».
Из текста следует, что «саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая ее возможную военную поддержку». При этом министрам поручили рассмотреть последние инициативы Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.
Еврокомиссию также призвали подготовить новые санкции против Белоруссии, Ирана и КНДР за их поддержку России.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 19 марта заявил, что предложит ЕС направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Оставшиеся 10% доходов он предложит перевести в бюджет ЕС, чтобы использовать эти средства для повышения потенциала оборонной промышленности Украины.
О намерении потратить доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины на минувшей неделе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.