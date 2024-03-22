Лидеры стран ЕС на саммите не смогли принять решение изъять доходы от замороженных активов РФ

Решение изъять для нужд Украины доходы от замороженных российских активов не смогли согласовать лидеры стран Евросоюза. В заявлении по итогам саммита сказано, что министрам ЕС поручено продолжить работу по этой теме, пишет 22 марта «Коммерсантъ».



Из текста следует, что «саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая ее возможную военную поддержку». При этом министрам поручили рассмотреть последние инициативы Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

