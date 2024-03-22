Суд решил судьбу матери, убившей в Екатеринбурге троих детей из-за «вселившегося беса»

Жительницу Екатеринбурга, которая задушила своих детей из-за того, что в них «вселился бес», отправили на принудительное лечение. Суд по делу об убийстве состоялся
Женщине вменяли преступление по
На суде, однако, женщина стала утверждать, что ее долго опаивали наркотиками и она якобы начала слышать голоса, призывавшие ее убить детей, пишет E1.RU. Подозрения она направила на мужа, утверждала, что тот заставлял ее петь молитвы, водить хороводы, и супруги били друг друга, изгоняя бесов. Отец женщины тоже винит в случившемся мужа дочери, считая, что тот хотел забрать ее имущество и оставить себе детей.
Экспертная комиссия заключила, что у женщины диагностировано временное психическое заболевание, и в момент преступления она не осознавала своих действий и не могла ими руководить. Уголовное дело поступило в суд с ходатайством об освобождении ее от уголовной ответственности и назначении принудительного лечения.
Свердловский областной суд согласился с выводами и постановил отправить женщину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление в законную силу еще не вступило.