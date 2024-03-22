Суд решил судьбу матери, убившей в Екатеринбурге троих детей из-за «вселившегося беса»

Жительницу Екатеринбурга, которая задушила своих детей из-за того, что в них «вселился бес», отправили на принудительное лечение. Суд по делу об убийстве состоялся 22 марта .

Женщине вменяли преступление по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Суд установил, что ночью 26 декабря 2022 года , находясь в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге, она задушила полугодовалую дочь и двух сыновей 10 и 15 лет , сообщает 22 марта пресс-служба прокуратуры Свердловской области. После этого женщина легла с телами детей на кровать, оставив несколько предсмертных записок. В одной из них она объясняла свои действия тем, что в детей «вселился бес».