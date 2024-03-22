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    Суд решил судьбу матери, убившей в Екатеринбурге троих детей из-за «вселившегося беса»

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    6 комментариев
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Жительницу Екатеринбурга, которая задушила своих детей из-за того, что в них «вселился бес», отправили на принудительное лечение. Суд по делу об убийстве состоялся 22 марта.

    Женщине вменяли преступление по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Суд установил, что ночью 26 декабря 2022 года, находясь в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге, она задушила полугодовалую дочь и двух сыновей 10 и 15 лет, сообщает 22 марта пресс-служба прокуратуры Свердловской области. После этого женщина легла с телами детей на кровать, оставив несколько предсмертных записок. В одной из них она объясняла свои действия тем, что в детей «вселился бес».

    На суде, однако, женщина стала утверждать, что ее долго опаивали наркотиками и она якобы начала слышать голоса, призывавшие ее убить детей, пишет E1.RU. Подозрения она направила на мужа, утверждала, что тот заставлял ее петь молитвы, водить хороводы, и супруги били друг друга, изгоняя бесов. Отец женщины тоже винит в случившемся мужа дочери, считая, что тот хотел забрать ее имущество и оставить себе детей.

    Экспертная комиссия заключила, что у женщины диагностировано временное психическое заболевание, и в момент преступления она не осознавала своих действий и не могла ими руководить. Уголовное дело поступило в суд с ходатайством об освобождении ее от уголовной ответственности и назначении принудительного лечения.

    Свердловский областной суд согласился с выводами и постановил отправить женщину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление в законную силу еще не вступило.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Комментарии 6

    Гость22 Мар 2024 в 13:01
    она и там родит
    +2−0
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