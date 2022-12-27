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    «Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного». Екатеринбурженка объяснила, зачем убила сыновей и дочь

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    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Жительница Екатеринбурга 37-летняя Анастасия, убившая троих своих детей, рассказала полиции, зачем сделала это. Она оставила две предсмертные записки: мужу и родственникам. Вероятно, она хотела покончить с собой. Об этом 27 декабря пишет E1.RU.

    «Я, Анастасия <...>, убила своих детей, потому что серьезно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжелое время», — говорится в одной из записок.

    Во второй записке, по данным издания, женщина объясняет, что в детей вселились бесы, а она спасла их.

    «Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и Германа. <...> Я сделала это ради спасения наших детей. Иисус Христос мне ответил, что забрал их в рай. Они уже в раю», — говорится в объяснении на четырёх листах А4. Старший сын, по её словам, «ушёл добровольно», потому что «он хочет в рай, а не в ад», а двое других детей — «во сне, быстро, без страданий». «Я умираю от обезвоживания», — добавила женщина.

    По словам следователей, сразу после убийства женщина разослала родственникам СМС об этом. Те сразу вызвали полицию, но было поздно. В квартире, по данным источника Е1.RU, найдено множество икон и предметов культа.

    Трагедия в Екатеринбурге произошла 26 декабря. Анастасия убила троих детей: 5-месячную девочку и мальчиков 10 и 15 лет. По данным Е1.RU, они были задушены. Женщина могла потерять рассудок на религиозной почве.

    «[Анастасия] говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на телах детей. Полиция сначала вывела девушку в наручниках, а потом парня еще, так что, похоже, она там была не одна», — рассказала местная жительница.

    Семья снимала эту квартиру около двух лет. Соседи описывают их как абсолютно адекватных и положительных: никто не пил и не курил, отец возил сыновей на дзюдо и тхэквондо, мать гуляла с коляской, с соседями здоровалась. Одна из соседок предполагает, что причиной могла стать послеродовая депрессия.

    Фото: СКР по Свердловской области
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    Накануне трагедии соседи слышали в квартире сильные стуки, «что-то типа как изгоняли кого-то», крики «Прекрати, прекрати!», но полицию не вызвали.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних (часть 2 статьи 105 УК РФ). Если подозреваемую признают вменяемой, ей грозит до 30 лет лишения свободы.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: СКР по Свердловской области

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