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    «Лежала на их телах». Екатеринбурженку задержали после убийства трёх детей

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели детей в центре Екатеринбурга. Под подозрением мать, пишет E1.RU.

    Следственно-оперативная группа 26 декабря работает в ЖК на улице Бажова, 68. Младшей из погибших пять месяцев, её братьям, по предварительным данным, 10 и 15 лет.

    Одна из жительниц высотки рассказала, что из квартиры в наручниках вывели женщину, которую якобы подняли с тел детей, и мужчину.

    Знакомые семьи сообщили «КП», что отец детей – бывший силовик, три года назад вышедший на пенсию. Мать, как говорят, успела отправить родным смс, в котором писала о вселившихся бесах.

    «У них семья вообще суперположительная. Детки вообще супер, мама-то нормальная, всегда здоровались, все общались. Никаких предпосылок к случившемуся не было», – рассказала E1.RU одна из жительниц высотки.

    При этом в выходные в квартире было неспокойно. Соседи говорят журналистам, что слышали музыку, стуки словно «сатану изгоняли», молитвы и крики «Прекратите!», «Я хочу жить!». О том, сообщали ли в полицию о нетипичном шуме, не уточняется.

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