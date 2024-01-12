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    Морозы накрыли Неву густой шапкой тумана

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Воздух в Петербурге быстро остыл после оттепели, а вода — нет. И над главной артерией города заклубился пар.

    Удивительное природное явление — парение воды в холодное время года — наблюдали горожане днем 12 января в центре Петербурга. В лучах приглушенного облаками солнца над Невой клубилось густое белое облако «тумана». Такое происходит, когда температура поверхности воды оказывается значительно выше температуры воздуха. Сейчас в Петербурге –14 градусов.

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    Такую же красоту можно было увидеть в новогодние морозы. Вот как «дымилась» 4 января Большая Невка.

    «Фонтанка.ру»

    В грядущие выходные в Петербурге будет еще холоднее. Гребень северного антициклона продолжит морозить петербуржцев. В старый Новый год начнет теплеть, и следующую неделю обещают более снежной.

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