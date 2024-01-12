Морозы накрыли Неву густой шапкой тумана

Воздух в Петербурге быстро остыл после оттепели, а вода — нет. И над главной артерией города заклубился пар.



Удивительное природное явление — парение воды в холодное время года — наблюдали горожане днем 12 января в центре Петербурга. В лучах приглушенного облаками солнца над Невой клубилось густое белое облако «тумана». Такое происходит, когда температура поверхности воды оказывается значительно выше температуры воздуха. Сейчас в Петербурге –14 градусов.