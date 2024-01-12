В Петербурге в выходные похолодает еще сильнее

Ясные и морозные дни останутся в Петербурге еще как минимум на три дня. В выходные погоду в городе на Неве определит гребень северного антициклона — он и продолжит морозить горожан, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 12 января.



В пятницу петербуржцев ждет минус 15 градусов днем в отсутствие осадков. В субботу, 13 января, влияние антициклона усилится. В условиях преимущественно ясной и сухой погоды волна арктического холода достигнет апогея. Ночью температура опустится до минус 19, днем ожидается около минус 15 градусов, местами изморозь. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

