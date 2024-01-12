В Петербурге в выходные похолодает еще сильнее

Ясные и морозные дни останутся в Петербурге еще как минимум на три дня. В выходные погоду в городе на Неве определит гребень северного антициклона — он и продолжит морозить горожан, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 12 января.
В пятницу петербуржцев ждет минус 15 градусов днем в отсутствие осадков. В субботу, 13 января, влияние антициклона усилится. В условиях преимущественно ясной и сухой погоды волна арктического холода достигнет апогея. Ночью температура опустится до минус 19, днем ожидается около минус 15 градусов, местами изморозь. Ветер юго-западный 3–8 м/с.
В старый Новый год, 14 января, циклон с запада принесет в Петербург облака, закружит снегом и начнет понемногу повышать температуру. Ночью будет минус 15–17 градусов, днем до минус 14. Ближе к вечеру пойдет небольшой снег, ветер юго-восточный 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться. К концу недели оно упадет с 761 до 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
Следующая рабочая неделя, по предварительному прогнозу, принесет еще больше снега. Температура продолжит расти, столбики термометров поднимутся до минус 8–10 градусов.
Добавим, что новогодние морозы в этом году в Петербурге повторили рекорд блокадного 1942 года по средней температуре — она составила минус 15 градусов. Точно такая же средняя температура была в Ленинграде в первой декаде января 1942-го, после чего во второй и третьей декадах стало намного холоднее, что и сделало январь 1942-го самым холодным за весь период наблюдений.