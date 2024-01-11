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    Петербург по новогодним морозам в точности повторил блокадный 1942-й

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады января. По средней температуре она с точностью до тысячных совпала с аналогичным периодом блокадного 1942 года, что бывает крайне редко.

    Первая декада января 2024 года, несмотря на сильные холода и новые морозные рекорды, не попала даже в первую десятку самых холодных новогодних праздников в Петербурге, рассказал Колесов в своем телеграм-канале 11 января. Среднедекадная температура воздуха по итогу составила –15 градусов, и за весь период наблюдений это только 12-е место.

    Точно такая же средняя температура была в Ленинграде в первой декаде января 1942 года. Это потом, во второй и третьей декадах, январь 1942-го стал намного холоднее, что сделало его самым холодным за весь период наблюдений.

    Снегом первая декада января 2024-го не отметилась. Осадков выпало всего 10,1 мм, а это лишь 22% от нормы. Зато было много солнца — его петербуржцы видели в общей сложности 10,9 часа. Больше было в 2008 году, и то всего на два часа — 12,8 часа. Больше 13 часов солнце Петербургу в первых декадах января не светило.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

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    Комментарии 27

    Гость11 Янв 2024 в 17:20
    И не только по морозам.
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