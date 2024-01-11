Петербург по новогодним морозам в точности повторил блокадный 1942-й

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады января. По средней температуре она с точностью до тысячных совпала с аналогичным периодом блокадного 1942 года, что бывает крайне редко.



Первая декада января 2024 года, несмотря на сильные холода и новые морозные рекорды, не попала даже в первую десятку самых холодных новогодних праздников в Петербурге, рассказал Колесов в своем телеграм-канале 11 января. Среднедекадная температура воздуха по итогу составила –15 градусов, и за весь период наблюдений это только 12-е место.