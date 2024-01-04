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    Петербург побил новый морозный рекорд. Небольшого потепления ждать еще сутки

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    Морозы устанавливают новые рекорды в Петербурге утром 4 января. Между 8 и 9 часами утра температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса, пишет в телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

    До сегодняшнего дня самым морозным за всю историю наблюдений 4 января было в 1950 году, когда температура воздуха понижалась до -25,1 градуса.

    Сейчас в городе -25 градусов, в окрестностях на юге и востоке города — -27…-28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области снова до -36 градусов.

    Днем температура воздуха не превысит -20 градусов. Повышение до -15 градусов, а также небольшой снег ожидаются к вечеру 5 января.

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