Петербург побил новый морозный рекорд. Небольшого потепления ждать еще сутки

Морозы устанавливают новые рекорды в Петербурге утром 4 января. Между 8 и 9 часами утра температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса, пишет в телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.



До сегодняшнего дня самым морозным за всю историю наблюдений 4 января было в 1950 году, когда температура воздуха понижалась до -25,1 градуса.



Сейчас в городе -25 градусов, в окрестностях на юге и востоке города — -27…-28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области снова до -36 градусов.

