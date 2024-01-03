Дальше будет теплее. В Петербург вслед за рекордным холодом придет потепление

В Петербурге — самые морозные в регионе сутки, температура в городе колеблется от -24 до -28. Днем в центре обещают потепление до 20 градусов — «больше за счет влияния самого города», сообщает Александр Колесов 3 января.
Особенно от морозов страдает Ленобласть, где в отдельных районах температура опускается до -36 градусов. Тем не менее до обещанного синоптиками рекорда в Петербурге так и не дошли. До победных цифр 2002 года не хватило полтора градуса, рассказывает Михаил Леус, но шансы в морозном забеге остаются разве что на завтра.
Дальше город ждет потепление: регион затронет циклон и принесет с собой снег и повышение температуры. Александр Колесов обещает потепление до -15 градусов 5 и 6 января. Пока по прогнозу на пятницу температура в Петербурге составит от -26 до -19, а уже в субботу днем есть шанс на -16.
Как в Петербурге проходят самые холодные сутки и какая средняя температура по «палате» в городе и области — в тексте «Фонтанки».